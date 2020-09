Il sogno di Juninho Pernambucano: “Vorrei che Benzema chiudesse la carriera al Lione”

Karim Benzema è ormai da oltre 10 anni una delle colonne portanti del Real Madrid, tutti quanti sono abituati a pensarlo con la maglia dei Blancos addosso, club con il quale ha toccato l’apice della sua carriera con ripetuti trofei. Ma la storia di Benzema parte da lontano, infatti fu il Lione a lanciarlo nel calcio che conta, facendogli assaggiare per la prima volta la Champions (club con il quale ha segnato anche le prime reti nella più grande competizione europea). Uno dei giocatori più influenti nella storia del Lione, Juninho Pernambucano, ex centrocampista e oggi dirigente del club francese, ha espresso il desiderio di rivedere Karim Benzema chiudere la carriera con la maglia del Lione. L’attaccante francese, proprio qualche mese fa, aveva dichiarato di avere la stessa idea per un eventuale futuro.

“SOGNO DI VEDERE BENZEMA RITIRARSI CON NOI”

“Il sogno che abbiamo io e il Lione è quello di vedere Benzema ritirarsi al Lione, dove tutto per lui ha avuto inizio. Ci porterebbe esperienza, sarebbe osannato dai tifosi e ci darebbe una grossa mano nel vincere le partite. Sarebbe bello rivederlo per due stagioni qui a giocare la Champions League, la sua esperienza sarebbe fondamentale”. Queste le parole di Juninho che ha parlato a RMC Sport.

