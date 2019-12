Il tecnico del Montpellier contro Neymar: “In campo provoca ed è arrogante. Quando non vince… piange”

Scorie di campionato, ma anche un vero e proprio attacco personale nei confronti di Neymar. Così Michel Der Zakarian, allenatore del Montpellier, non bada al peso delle sue parole e annienta l’asso brasiliano del Psg.

A seguito della gara di Ligue 1 vinta dai parigini, il tecnico ha voluto commentare la prestazione di O’Ney – in gol su punizione – accusandolo e lanciandogli diverse frecciate. Come riporta Goal.com, ad infastidire Michel Der Zakarian è l’atteggiamento del brasiliano nei confronti dei rivali: “Neymar è un grande giocatore, in campo però non è mai rispettoso con gli avversari. Gioca in modo arrogante ed è altezzoso con tutti. Gli ho detto che deve imparare a rispettare le persone. Sei un idolo per tanti ma devi mostrare di possedere i giusti valori. Il suo atteggiamento è sotto gli occhi di tutti. È sempre esagerato”.

PIANGE – Ma poi, ecco altre parole non certo positive: “Neymar provoca gli avversari coi suoi giochetti e i suoi dribbling. Contro di noi ha fatto mille passaggi inutili solo per infastidire gli avversari. Mi ha detto che lo faceva solo per divertirsi con i compagni ma così non si fa. Poi, se perde o prende un calcio si mette sempre a piangere…”.