In Francia non hanno dubbi: tifosi Psg vogliono Donnarumma titolare

I tifosi parigini votano il portiere italiano

"L'imbarazzo della scelta". Con queste parole in Francia si parla del rebus per la porta del Paris Saint-Germain. L'Equipe fa il punto sulla squadra parigina e sulla scelta che deve compiere Mauricio Pochettino. Il tecnico deve decidere chi far giocare titolare tra i pali per la sfida di campionato del weekend contro il Clermont e per i lettori, tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma dovrebbe spuntarla il secondo.