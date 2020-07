Infortunio Mbappé, brutte notizie per il Psg: il comunicato

Festeggiamenti amari quelli del Psg dopo la finale di Coppa di Francia vinta contro il Saint-Etienne. La squadra di Tuchel infatti ha perso per infortunio Kylian Mbappé dopo un’entrata killer di Perrin. In presa diretta era già chiara la gravità del fallo e i replay hanno mostrato l’innaturale movimento della caviglia del classe 1998 che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime.

IL COMUNICATO DEL PSG

Il giorno dopo la vittoria la società francese ha diramato un comunicato nel quale svela le condizioni dell’attaccante: “Distorsione alla caviglia destra per Kylian Mbappé con significativa lesione al comparto laterale esterno, le sue condizioni saranno rivalutate dopo 72 ore dallo staff medico”. L’impressione è che Mbappé possa saltare la sfida con l’Atalanta, tutto dipenderà dalla rapidità del recupero.