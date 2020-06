Iscrizione alle Coppe Europee, Ceferin scrive ad Aulas

In Francia continua la protesta di Aulas sulla sospensione del campionato francese. La Ligue1 ha chiuso i battenti lo scorso 30 aprile scatenando l’ira del presidente del Lione che a più riprese ha condannato questa decisione. Aulas vorrebbe tornare a giocare, ma questo non permetterebbe al campionato francese di terminare entro il 3 agosto, data di scadenza per l’iscrizione alle prossime Coppe Europee.

Ceferin non fa sconti

Le forti proteste del numero uno del Lione ha spinto Ceferin ha inviargli una mail nella quale dichiara che non ci saranno sconti sulla scadenza: “Non possiamo modificare la data, e anzi ci aspettiamo che sia ufficialmente confermata nella riunione del nostro Esecutivo del 17 giugno. Al fine di garantire eguaglianza fra le nostre 55 federazioni, non possiamo tenere conto delle esigenze specifiche di un singolo paese. Quindi chiediamo a tutte le federazioni di rispettare la scadenza“. Ciò significa che nessuno aspetterà la Ligue1 in caso di ripresa, anche se l’ipotesi che il campionato francese torni quest’estate sembra essere più che remota. Il Lione intanto dovrà lavorare per cercare di arrivare al meglio alla sfida di Champions contro la Juventus.