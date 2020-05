Jesé Rodriguez, campione di Francia col Psg per aver giocato… un minuto

Il Paris Saint-Germain fa festa per il titolo di Campione di Francia appena conquistato, seppur a tavolino. Mbappé, Neymar e tutti i compagni esultano per uno scudetto meritato visto l’ampio vantaggio in classifica. Ma c’è anche chi, come Jesé Rodriguez, in silenzio, sogghigna e può comunque vantarsi di aver vinto esattamente come i suoi colleghi.

Lo spagnolo, infatti, nonostante abbia trascorso quasi tutta la stagione altrove, in prestito allo Sporting Lisbona, può dirsi a tutti gli effetti campione di Francia. Il motivo è da ricercare in quell’unico minuto di gioco disputato nel corso della quarta giornata di campionato contro il Metz quando Jesé è entrato al 90esimo del match a sessanta secondi dal fischio finale. Come ricorda AS, infatti, le regole della LFP, la Ligue de Football Professionnel, stabiliscono che qualsiasi giocatore che abbia preso parte ad almeno 1′ di gara debba a tutti gli effetti essere considerato campione. Insomma, un titolo… non esattamente ‘sudato’.