Juventus, sgambetto al Napoli: nel mirino il giocatore del Lille

La Juventus muove le prime pedine del proprio calciomercato cercando di fare uno sgambetto al Napoli, sottraendo alla squadra di Aurelio De Laurentiis un giocatore sondato dal team di mercato partenopeo.

LA RIVALITÀ

La rivalità tra Juventus e Napoli non è certamente una novità. Da sempre le due squadre sono rivali dentro al campo e a volte anche fuori da questo, come nel caso che portò Higuain in bianconero; la rivalità è diventata più forte negli ultimi anni con gli scontri in campionato che hanno visto le due squadre duellare per la conquista del titolo. Adesso il confronto potrebbe riaccendersi più forte di prima in chiave mercato, con la società di Agnelli pronta a fare uno sgambetto ai vincitori dell’ultima Coppa Italia.

LO SGAMBETTO

La Juventus prova a fare lo sgambetto al Napoli. La società partenopea è ormai vicina all’acquisto del centravanti del Lille Osimhen, e aveva sondato anche il trequartista della squadra francese Jonathan Ikoné. Per quest’ultimo, però, sembra che si sia inserita la squadra piemontese con la ferma convinzione di portare a casa l’ex giocatore del Psg, convinta del potenziale del ragazzo e sicura di rivenderlo tra qualche anno ad una cifra superiore rispetto a quella investita adesso. Il discorso per portare il calciatore in Italia è soltanto nelle fasi iniziali, ma sembra che il Napoli ormai sia indietro rispetto ai bianconeri nella trattativa. L’ennesimo sgambetto tra due compagini che sportivamente non smetteranno mai di essere rivali.