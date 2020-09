La Francia ai piedi di Florenzi: 7 in pagella all’esordio

Nonostante una sconfitta per il suo Psg, la Francia si gode l’esordio di Alessandro Florenzi. Promosso a pieni voti il laterale italiano che incanta il Parco dei Principi e si prende la scena, almeno sui giornali. In effetti ci sarebbe poco da dire riguardo alla prestazione opaca dei campioni della Ligue 1 e allora, in una ecatombe di 3 e 4 in pagella, a spiccare è il 7 preso dall’ex Roma.

Florenzi conquista la Francia

Dopo sole 48 ore dal suo sbarco a Parigi, Florenzi ha già fatto il proprio debutto con la nuova squadra. Agrodolce la prima gara con il Psg per l’esterno italiano che ha ricevuto tante belle parole e un bel 7 in pagella nonostante il k.o. dei suoi. L’Equipe ha bocciato l’intera squadra con voti dal 3 al 4, ma ha promosso in modo eccellente il neo acquisto. Un 7 netto per Florenzi che ha mostrato tutte le sue qualità. Solo nel primo tempo, infatti, l’italiano ha crossato bene 7 volte in area.

