L’Angers perde 6-1 contro il Psg ma il tecnico non resiste e… chiede la maglia a Neymar durante la gara

Avrà pensato che un’occasione simile non gli sarebbe ricapitata in futuro. E allora ecco Stephane Moulin, allenatore dell’Angers, tentare di convincere un suo avversario a donargli la maglia. Non un rivale qualunque, sia chiaro, ma l’asso del Psg Neymar. Peccato che il momento scelto non sia stato, almeno per i social, quello giusto. Infatti, mentre la sua squadra si apprestava a perdere per 6-1 contro i parigini, il mister più che pensare a dare indicazioni ai suoi, ha pensato alla t-shirt del brasiliano.

Neymar e la maglia a Stephane Moulin

L’episodio non è stato subito messo in risalto ma a distanza di qualche ora dalla gara, giocatasi venerdì sera, ecco che sui social, riguardando evidentemente le immagini del match, qualcuno ha notato la “strana” richiesta del mister dell’Angers. Neymar era impegnato a giocare quando ad un certo punto Moulin gli si avvicina e gli chiede qualcosa facendo il gesto con la mano riferendosi alla maglia. Neymar, che inizialmente non aveva capito, gli si è avvicinato e ha scambiato qualche frase con lui.

Dopo il 6-1 che il Psg ha rifilato all’Angers, probabilmente si sarà sentito in colpa e gli avrà regalato la maglia. In attesa di notizie a tal proposito non resta che sorridere per l’episodio sicuramente molto divertente.