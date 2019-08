Ligue 1, clamoroso a Rennes: PSG rimontato e sconfitto 2-1

La Ligue 1 regala il primo grande colpo di scena. Il Paris Saint-Germain non è affatto imbattibile e mostra le sue fragilità già al secondo turno di campionato. I vincitori delle ultime due stagioni crollano clamorosamente a Rennes dopo essere anche stati in vantaggio. La rimonta dei padroni di casa arriva in maniera inaspettata anche perché nel primo tempo, pur senza brillare particolarmente, sono i parigini ad esprimersi meglio, trovando un palo ed un gol con Cavani. L’attaccante uruguagio trova la rete con un tocco da distanza ravvicinata al 36′, ma otto minuti dopo arriva il pareggio di Niang che beffa Marquinhos e trafigge imparabilmente Areola. Nella ripresa, al 48′, Del Castillo trova il colpo di testa vincente su inserimento e manda avanti il Rennes. Il PSG insegue il pareggio, ma la manovra degli uomini di Thomas Tuchel, orfani di Neymar, si fa via via più imballata. Fioccano i cartellini gialli tra i campioni in carica, ma il gol non arriva. Vince il Rennes 2-1, per il PSG è già tempo di domande.