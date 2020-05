Ligue 1 fermata, Fabregas non ci sta: “Decisione presa troppo rapidamente”

Intervistato da beIN Sports Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ha commentato lo stop del campionato francese dopo la decisione del Governo di sospendere le attività sportive fino a settembre. La Ligue 1 ha visto quindi il Psg diventare campione senza concludere il torneo, una scelta che non ha trovato tanti pareri favorevoli da parte degli addetti ai lavori.

SCELTA DIFFICILE – Pur ammettendo la difficoltà della decisione da prendere, Fabregas ha apertamente affermato di non essere troppo convinto sia stata presa la scelta corretta. Infatti, gli altri grandi campioni d’Europa ancora attendono l’esito dell’andamento del contagio da Covid-19. Spagna, Inghilterra e Italia potrebbero riprendere presto le attività. “È una decisione importante quella che hanno preso e capisco perché l’abbiano fatto”, ha esordito il centrocampista. “Credo, però, che forse sia stata presa troppo presto, considerando i tanti campionati che stanno provando a ripartire. Avremmo potuto prendere in considerazione l’allenamento individuale dove non hai nessun rischio e non tocchi nessuno. E nel frattempo vedere cosa succedeva nel mondo e nel calcio. Capisco bene come sia complicato prendere questo tipo di decisioni e che qualcuno deve farlo, però…”.