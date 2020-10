Ligue 1, focolaio coronavirus al Montpellier: 12 positivi tra giocatori e staff

Il coronavirus colpisce il mondo del pallone anche in Francia. Dopo il caso del Genoa in Serie A, possibile focolaio di Covid-19 anche in Francia al Montpellier. L’annuncio della società in queste ore non lascia spazio all’interpretazione: sono 12 le persone infettate.

Montpellier: 12 positività al coronavirus

In un comunicato pubblicato in mattinata, il club di Ligue 1 ha annunciato che i test PCR effettuati ieri hanno riscontrato 12 casi di positività al Covid-19. Sono otto i giocatori coinvolti, quattro invece i membri dello staff. Oggi sono stati effettuati nuovi esami a tutto il gruppo. Il Montpellier domenica dovrebbe giocare in trasferta contro il Monaco per la sfida della settima giornata di Ligue 1 ma la partita, vista questa tremenda notizia, sembra poter essere a serio rischio.