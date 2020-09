Ligue 1, il Bordeaux frena il Lione (0-0)

Il Lione che ha stupito nella fase finale di Champions League oggi sul terreno del Bordeaux ha strappato un pareggio senza reti. Nel match valido per la terza giornata di Ligue 1. né vinti né vincitori al termine di una gara che non ha offerto momenti spettacolari. Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha schierato dal primo minuto Denayer (obiettivo del Napoli) e Depay (cercato dal Barcellona), mentre ha lasciato fuori Aouar (nel mirino di Juventus e Arsenal). Sin da subito la squadra ospite ha aggredito l’avversario sfiorando in diverse occasioni il gol. Primo tempo con maggiore possesso palla del Lione che ha tirato maggiormente in porta. Stesso canovaccio nella ripresa. Finale nervoso con diversi ammoniti ma nonostante il Lione sia andato vicino alla rete non è riuscito mai a sfondare la porta di Costil. Nel complesso Lione che ha tirato 20 volte verso la porta ma solo tre volte nello specchio. Il Bordeaux di Samuel Kalu ha fatto poco per mettere ko l’estremo difensore del Lione Lopes. In classifica Lione a 4 punti e Bordeaux 5.