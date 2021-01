Ligue 1, il Lione non scappa via. PSG e Lilla restano in scia

In Francia si completa la classifica nei piani alti. Resta al comando il Lione, che però non riesce a scappare via. La formazione di Rudi Garcia pareggia per 2-2 contro il Rennes e deve anche ritenersi fortunata per il risultato finale, dato che era andata sotto di due reti. Resta in scia, a meno uno, il Lille che si impone per 1-0 sul campo del Nimes e aggancia il PSG al secondo posto. I parigini liquidano per 3-0 il Brest. Tra i marcatori c’è anche Mauro Icardi. Sorride anche il Monaco che vince per 3-0 contro l’Angers e si porta a meno sette dalla vetta. Pari per Montpellier e Nantes che si annullano sull’1-1. Stesso risultato tra Metz e Nizza. Nessun gol tra Digione e Marsiglia. Vittoria esterna per Strasburgo sul Lens per 1-0.

I RISULTATI

Bordeaux- Loriente 2-1

Dijon-Marsiglia 0-0

Lens-Strasburgo 0-1

Metz-Nizza 1-1

Monaco-Angers 3-0

Montpellier-Nantes 1-1

Nimes-Lilla 0-1

PSG-Brest 3-0

Reims-St. Etienne 3-1

Rennes-Lione 2-2