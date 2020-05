Ligue 1, il presidente del Lione grida allo scandalo: “Tre club avvantaggiati”

In Francia il caos continua a regnare nel calcio. Sono sempre più insistenti le critiche per la decisione di concludere anticipatamente la stagione della Ligue 1, assegnando lo scudetto e stabilendo le qualificate alle coppe europee della prossima stagione, oltre a retrocessioni e promozioni. Tra i grandi scontenti c’è anche il Lione, escluso dall’Europa per un solo punto. Il presidente del club francese Jean-Michel Aulas si è anche scagliato con durezza contro la riunione tra il sindacato dei calciatori di Ligue 1 e i presidenti di Saint-Etienne, Lorient e Rennes. Queste le sue parole via Twitter: “Caiazzo, Fery e Holveck si sono riuniti in tre: la scelta di rimanere in Ligue 1 per l’ASSE, di promuovere dalla Ligue 2 per il Lorient e di giocare il preliminare di Champions per il Rennes suona bene! Tuttavia mi sorprende che nessuno noti che sono i principali beneficiari e autori di queste decisioni che condannano economicamente molti club, a differenza di altre nazioni europee, del Tour de France e del Roland Garros!”.