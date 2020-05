Ligue 1, la squadra della stagione fa discutere: L’Equipe sceglie giocatori con rating inferiore al 6

La Ligue 1 sui è ufficialmente conclusa con il titolo che è stato assegnato al Paris Saint-Germain. Dunque è già tempo di bilanci e di creare la top 11 della stagione.

Discutibile la scelta del quotidiano L’Equipe che ha pubblicato due formazioni differenti: quella scelta dal giornale e quella decisa dal pubblico. Indubbiamo ci sono diverse differenze. Una di queste è il dato relativo al rating di alcuni calciatori che risulta essere inferiore al 6.

Nella squadra decisa da L’Equipe troviamo schierati col 4-4-2 i seguenti calciatori: Rajkovic (Reims, 6,11); Simakan (Strasburgo, 5,29), Abdelhamid (Reims, 5,71), Gabriel (Lille, 5,57), Kamara (Reims, 5,44); Di Maria (Psg, 6,17), Renato Sanches (Lille, 5,88), Verratti (Psg, 6,12), Neymar (Psg, 6,4); Ben Yedder (Monaco, 6,04), Mbappé (Psg, 6). Gli undici sono allenati da Tuchel (Psg 6,04)

Ben diversa, invece, la squadra scelta dai lettori e tifosi con il tecnico che cambia e diventa Villas-Boas del Marsiglia e la difesa che trova una vera rivoluzione con Thiago Silva, Marquinhos, Bernat e Dubois. In mezzo al campo Camavinga. Da notare come Verratti sia presente in entrambe le formazioni, segno che il centrocampista sta facendo molto bene.