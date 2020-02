Ligue 1, l’incredibile classifica degli stipendi: il Psg domina la top 11. Neymar è il più ricco

Neymar ‘Paperone’ in Francia. L’analisi degli stipendi che ogni anno viene fatta da L’Equipe mostra dati impressionanti riguardo al gudagno dei calciatori della Ligue 1. In modo particolare a quelli dei giocatore del Paris Saint-Germain che dominano incontrastati la top 11.

Come detto l’attaccante brasiliano Neymar è il più ricco, con 3 milioni lordi al mese e 28,5 netti all’anno. Ma alle sue spalle le cifre restano pazzesche. Al secondo posto c’è Kylian Mbappé con 1,91 milioni lordi al mese e Thiago Silva con 1,5 milioni. A seguire ecco Cavani, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Navas e Mauro Icardi con 800.000 euro. A chiudere la top 11 Paredes decimo e Kimpembe 11esimo. Il primo giocatore in classifica di un’altra squadra è Ben Yedder del Monaco con 650.000 euro lordi al mese, dodicesimo. Tra i più noti della Ligue 1, Fabregas guadagna al Monaco 600.000 euro lordi e si trova al quindicesimo posto mentre Strootman e Payet, con 500.000 euro, sono i primi calciatori del Marsiglia in classifica, appaiati al sedicesimo posto.

Lo stipendio mensile in Ligue 1 è di 94.000 euro lordi a giocatore anche se il dato risulta in qualche modo condizionato dagli stipendi del Psg. Secondo L’Equipe un dato più realistico è di 35.000 euro.