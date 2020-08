Ligue 1 nel caos: 4 giocatori positivi al coronavirus nel Marsiglia: salta la prima sfida contro il Saint Etienne

La Ligue 1 2020-21 sarebbe dovuta iniziare questo venerdì 19 agosto con la sfida tra Marsiglia-Saint Etienne. Ma la positività di ben 4 elementi della squadra allenata da Villas Boas avrebbe fatto saltare l’esordio della nuova annata.

Marsiglia: casi di coronavirus confermati

Secondo quanto si apprende da RMC Sport, la Ligue 1 avrebbe deciso di rinviare la prima partita della stagione a causa dei casi confermati di coronavirus in casa del Marsiglia. La società, che aveva comunicato 3 sospetti nelle scorse ore, ha confermato la situazione dei tesserati facendo salire il loro numero a 4 totali. In Francia sono più di 30 i giocatori attualmente positivi e la situazione legata al rinvio delle gare potrebbe dunque non limitarsi solamente alla sfida tra Marsiglia-Saint Etienne.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE