Ligue 1, pari senza lampi tra Lione e Nimes: finisce 0-0

Continuano le difficoltà del Lione in questo particolare avvio di stagione. La formazione francese, semifinalista nell’ultima Champions League, non brilla particolarmente contro il Nimes. Ne esce fuori una gara senza grandi lampi, con gli uomini di Garcia che si vedono cancellare dal Var un gol e un calcio di rigore. Anche il Nimes non ha potuto godere di un penalty annullato dall’aiuto arbitrale. L’occasione più nitida è capitata al Lione nel finale con un colpo di testa di Kadewere all’incrocio deviato in angolo dall’ottimo intervento del portiere Reynet.

CLASSIFICA

Con questo pareggio si muove la classifica di entrambe le squadre. Il Lione resta a quota 5 e perde un’importante chance per avvantaggiarsi e risalire la china verso la zona Europa League. Il Nimes si porta a 4 punti.