Ligue 1, pazzesca rimonta del Monaco contro un orribile Psg nella ripresa

Mentre era in vantaggio per 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Kylian Mbappé, il PSG crolla a Monaco (2-3) dopo un secondo tempo angosciante e con una difesa di burro. L’ingresso di Cesc Fabregas è stato fragoroso e il Monaco ha completato la rimonta. Match winner Volland, con una doppietta e un rigore procurato e trasformato da Fabregas. Fine della serie buona per il Psg dopo 8 successi consecutivi. Per i parigini non un buon week end a quattro giorni dal match di Champions League con il Lipsia che vale molto per il passaggio agli ottavi di finale.