Ligue 1, poker Rennes sul Nimes, pioggia di gol tra Lens e Lorient

Si accende la Ligue 1 con un pomeriggio ricco di emozioni e di reti. Sorride l’Angers che batte il Reims per 1-0 grazie alla rete di Bahoken con un tiro potente al 55′. Lo stesso giocatore aveva sbagliato un rigore nel primo tempo. Vittoria per il Brest che si impone sul Dijon: decisivi il gol di Perraud al 42′ e la stoccata di Cardona. Il Lorient si illude andando in vantaggio con il sinistro di Grbic, ma viene punito dal Lens che segna con Kakuta su rigore e allunga con la rovesciata di Medina e con la rete di Ganago. Accorcia il Lorient con Wissa. Botta e risposta continui tra Nimes e Rennes. Gli ospiti vanno avanti con Guirassy, ma vengono ripresi da Cubas. Nuovo vantaggio con Giurassy e pari immediato nella ripresa con Ferhat. Aguerd e Bourigeaud chiudono la pratica a favore del Rennes.

I RISULTATI

Angers-Reims 1-0 (55′ Bahoken)

Dijon-Brest 0-2 (42′ Perraud, 90+5′ Cardona)

Lorient-Lens 2-3 (13′ Grbic LO, 31′ Kakuta LE, 34′ Medina LE, 63′ Ganago LE, 90+3′ Wissa LO)

Nimes-Rennes 2-4 (12′ e 39′ Giurassy RE, 36′ Cubas NI, 55′ Ferhat NI, 72′ Aguerd RE, 90+7 Bourigeaud Re)