Ligue 1, prima giornata con pubblico ridotto e pochi gol

E’ tornata la Ligue 1 primo campionato ad alzare il sipario tra quelli europei più importanti. Su tre gare disputate gol col contagocce e una sola vittoria. Il primo gol della stagione di Ligue 1 lo ha segnato un difensore. Traoré dell’Angers ha aperto così il contatore del campionato francese, garantendo tre punti a Digione, dopo il pari senza reti di ieri tra Bordeaux e Nantes, gara che ha sostituito Marsiglia-Saint Etienne, rinviata al mese prossimo a causa di cinque contagi tra i marsigliesi. Pubblico presente sugli spalti negli stadi francesi: distanziato (nella maggior parte dei casi) e con la mascherina, un primo passo verso il ritorno alla normalità. Limite di 5000 presenze, personale tecnico tv e giornalisti inclusi: quindi in media 3000/3500 spettatori sugli spalti al massimo. Pareggio anche tra il Lille e il Rennes per 1-1. Gol di Bamba per i padroni di casa nel primo tempo poi a 15′ dalla fine ha pareggiato Da Silva. Domenica 23 le altre 4 partite.