Ligue 1, prima sconfitta in campionato per il Nizza di Vieira: fa festa il Montpellier

Dopo le prime due vittorie in altrettante partite, il Nizza assapora il gusto amaro della sconfitta e lo fa nella tana del Montpellier. I padroni di casa battono 3-1 gli uomini di Vieira grazie alle reti di Laborde e alla doppietta di Congrè, inutile la rete degli ospiti a segno con Dante.

LA PARTITA

È stato un pomeriggio complicato quello del Nizza di Vieira, subito in difficoltà nel palleggio e nello sviluppo della manovra. Il Montpellier riesce a mettere a nudo i difetti degli ospiti e ne approfittano per sbloccare la gara con la girata decisiva di Laborde. La rete dei padroni di casa, allenati da Zakarian , non sveglia il Nizza che poco prima del 5oesimo incassa il secondo colpo per mano di un grande Congrè. Lo stesso difensore mette a segno la doppietta intorno al minuto 64, approfittando di una sbavatura della retroguardia nizzarda. La rete di Dante serve per l’onore della squadra di Vieira, ma non per mantenere la vetta della classifica e il massimo punteggio in classifica.

