Ligue 1, primo successo del Monaco di Kovac. Nizza al comando

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto il successo del Rennes per 2-1 e del Nizza per 2-0 rispettivamente contro Montpellier e Strasburgo, questo pomeriggio si sono disputate altre quattro gare della seconda giornata della Ligue 1.

PRIMO SORRISO PER NIKO

Primo successo del tecnico del Monaco Niko Kovac: il suo undici che ha avuto la meglio sul Metz col punteggio di 1-0. Gol in trasferta siglato dal difensore Badiashile. Rete difesa con i denti dopo l’espulsione del centrocampista difensivo Youssouf Fofana al 47′. Colpo esterno anche del Bordeaux passato sul terreno dell’Angers col punteggio di 2-0. Prima vittoria in campionato dei Girondins meritata, con prestazione di solidità soprattutto nel primo tempo, dove gli uomini di mister Casset hanno siglato due reti in due minuti: Josh Maja l’ha sbloccata al 25′, poi Toma Basic ha approfittato, con abilità, di un assist di Hwang Ui-jo, per raddoppiare 60 secondi dopo. Il Saint-Etienne inaugura il campionato con un’importante vittoria interna sul Lorient con il punteggio di 2-0. Doppietta di Hamouma con un gol per tempo. Successo casalingo del Nantes sul Nimes per 2-1. Primo tempo di grande livello per la squadra di Christian Gourcuff passata in vantaggio con un bel colpo di testa di Andrei Girotto su angolo di Marcus Coco al minuto 11. Poi un rigore trasformato da Imran Louza al 27′, ha portato il Nantes sul 2-0. Ma il Nîmes ha rialzato la testa nella ripresa, soprattutto dopo l’espulsione di Louza (49′). Gol di Ferhat al 57′ ha dato speranze agli ospiti che però non sono pervenuti al pareggio nonostante il Nantes abbia chiuso in nove per l’espulsione di Fabio (87′). Con un gol di Bamba al 32′ il Lilla ha battuto in trasferta il Reims. Il programma odierno si chiuderà con il match tra Brest e Olympique Marsiglia.

GIOCATE IERI

Rennes-Montpellier 2-1

Strasburgo-Nizza 0-2

RISULTATI OGGI ORE 15

Reims-Lilla 0-1

Angers – Bordeaux 0-2

Metz – Monaco 0-1

Nantes – Nimes 2-1

Saint-Etienne – Lorient 2-0

In classifica a punteggio pieno c’è il Nizza con 6 punti poi a 4 Nantes, Lilla, Rennes, Monaco e Bordeaux. Il Psg finora non ha mai giocato.