Ligue 1, Lorient: cade dopo la partita rampa di riflettori per l’illuminazione, morto giardiniere

Terribile incidente questa domenica sul prato del Moustoir dopo la partita di Ligue 1 tra Lorient e Rennes finita 3-0 per gli ospiti. Un giardiniere è stato colpito da una rampa di riflettori per l’illuminazione dello stadio ed è morto per le gravi ferite riportate. In quel momento in campo c’erano ancora i calciatori che sono stati sfiorati dalla struttura caduta sul terreno di gioco. Vigili del fuoco e personale medico delle squadre hanno subito soccorso il giardiniere che però appariva subito in condizioni disperate. Trasportato nell’ospedale di Lorient è morto subito dopo il suo arrivo. È stata aperta un’indagine per determinare le circostanze di questa tragedia. L’uomo deceduto aveva 38 anni, ed era padre di tre figli.