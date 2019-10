Ligue 1, tutto facile per il Psg: poker al Nizza con Icardi ancora in gol

Tocca al Paris Saint-Germain aprire le danze per la 10^ giornata di Ligue 1. I francesi si impongono per 4-1 in trasferta contro il Nizza grazie alla doppietta di Di Maria e ai gol di Mbappé e Icardi. Per i padroni di casa, inutile il gol di Ganago.

IL MATCH – Primo tempo a senso unico con Di Maria protagonista di un uno-due micidiale. Icardi protagonista di un assist per il connazionale. Nella ripresa il Nizza prova a reagire, ma dopo la rete di Ganago che riduce le distanze, prima Cyprien e poi col VAR Herelle, si fanno buttar fuori. In 9 contro 11, il Psg dilaga. Mbappé appena entrato mette a segno il 3-1. Poi, dopo una bella ripartenza, serve l’assist a Mauro Icardi, al suo terzo gol con il nuovo club. Tre punti importanti per il Psg che si conferma in vetta alla classifica della Ligue 1.