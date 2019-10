Ligue 1, verso Psg-Marsiglia. Mandanda teme Icardi: “Vero uomo d’area. È fortissimo…”

In Francia è tempo de Le Classique. Domenica sera al Parco dei Principi di Parigi, ecco Psg-Marsiglia per una delle partite più sentite di tutto il campionato di Ligue 1.

A margine della gara, Steve Mandanda, portiere dell’Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa dei campioni avversari ed in particolare di Mauro Icardi, bomber ex Inter che si sta mettendo in mostra nelle ultime gare: “Icardi è un attaccante fortissimo, un vero uomo d’area e lo ha dimostrato anche nell’ultima partita. Si trova sempre al posto giusto e si muove tantissimo. È un bomber vero”, ha detto Mandanda che però ricorda e mette in guardia i suoi: “Però ci sono anche altri giocatori di livello, come Cavani e Di Maria. Il Psg è una squadra completa e difficile da affrontare”.