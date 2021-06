Ligue 1, Vieira potrebbe allenare i campioni del Lille dopo addio di Galtier

I campioni di Francia del Lille sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio a Cristophe Galtier. I freschi vincitori del titolo di Ligue 1, secondo L’Equipe, starebbero prendendo in considerazione una vecchia conoscenza del...

I campioni di Francia del Lille sono alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio a Cristophe Galtier. I freschi vincitori del titolo di Ligue 1, secondo L'Equipe, starebbero prendendo in considerazione una vecchia conoscenza del calcio italiano, nonché ex mister del Nizza.

Si tratta di Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal, Juventus e Inter, che dallo scorso dicembre, a seguito dell'esonero dal Nizza appunto, è senza una squadra. Da quanto si apprende dal media transalpino, attualmente il tecnico francese sarebbe il favorito per raccogliere l'eredità di Galtier. Vieira, però, non sarebbe l'unico candidato: nelle scorse settimane, infatti, alla panchina dei campioni di Francia era stato accostato anche Thiago Motta, un altro storico nome con un passato memorabile in Serie A come giocatore e con una breve parentesi anche da allenatore al Genoa.