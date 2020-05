Ligue1, fissata la data della prossima stagione

Il calcio nei cinque maggiori campionati europei riparte, eccezion fatta per la Ligue1. Il campionato francese ha stabilito la fine definitiva della stagione non senza le polemiche di alcuni club. Il coronavirus ha spinto le autorità francesi a sospendere i campionati e la Ligue 1 ha stabilito la nuova data per la prossima stagione.

Ligue1 e Ligue2

Il consiglio d’amministrazione della Federazione ha stabilito che la Ligue1 e la Ligue2 partiranno il 22 e il 23 agosto. Sono queste dunque le nuove date del campionato francese, anche se L’Equipe ha riferito che si tratta di date provvisorie. Nessuna ufficialità ancora. La Federazione dovrà aspettare anche novità da parte della Uefa rispetto agli impegni europei.