Ligue1, la richiesta del Lione: “Torniamo a giocare”

Durante lo stop forzato dei campionati, alcune federazioni hanno deciso di interrompere definitivamente il campionato e pensare a quella che sarà la prossima stagione. Jupiler Pro League e Ligue 1 hanno dato per chiuse le ostilità assegnando il titolo rispettivamente al Brugge e al Psg.

MARCIA INDIETRO – Il Lione però non sembra aver apprezzato la decisione di interrompere il campionato e sul sito ufficiale ha pubblicato una nota piuttosto critica: “Come possiamo garantire che tutti i club francesi saranno in grado di finire l’anno senza fallire? Come possiamo competere con i nostri avversari all’estero che, per la stragrande maggioranza, hanno scelto con cautela di attendere la ripartenza del loro campionato? Come evitare che il divario si stia ancora allargando tra il calcio francese e tutti gli altri grandi paesi d’Europa?”.