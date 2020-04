Lille fuori dalla Champions, il presidente furioso: “Inaccettabile finire ora la stagione”

La Ligue 1 si ferma definitivamente: la stagione 2019/20 è annullata. La decisione presa dalla Federazione francese non ha accontentato tutti. Infatti, considerando la classifica prima dello stop, il Lille si troverebbe escluso dalla Champions League per un punto. Una situazione resa possibile anche dal calendario, più favorevole per altre formazioni. Il presidente del club francese Gerard Lopez si è sfogato a La Voix du Nord: “È inaccettabile la fine della stagione al ventisettesimo o ventottesimo turno. Guardate le statistiche: nelle ultime dieci stagioni: il 71% dei club ha cambiato posizione di classifica nelle ultime dieci giornate. La corsa finale giova a coloro che sono fisicamente meglio preparati. Il regolamento non prevede un campionato che si interrompe a metà. E poi ci sono altri parametri: il PSG, ad esempio, che ha una media di 2,7 punti a partita. Chi non lo ha affrontato nel ritorno ne trae vantaggio”.