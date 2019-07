Lille, il CEO Ingla: “Pépé deve solo riposare. Su Rafael Leao tanti interessamenti…”

Giornata molto importante per il Lille che ha presentato oggi gli ultimi acquisti Leo Jardim, Show, Benjamin André e Virgiliu Postolach. E’ stata anche l’occasione per parlare di altri due giocatori del club francese come Nicolas Pépé e Rafael Leao che piacciono a tanti club, anche italiani come Napoli e Inter.

Il CEO del club Marc Ingla, come riportato da tuttonapoli.net ha spiegato la situazione dei due: “Pépé ha appena finito la Coppa d’Africa, ora deve solo riposare un po’. Per il resto, le conversazioni sono aperte. Per Leao ci sono stati molti interessamenti. Non posso dire nulla in più, sono desolato”.