Lione, Aulas ci crede: “Vincere la Ligue 1? Sarebbe divertente battere i più ricchi. E su Garcia…”

26 partite giocate in campionato, 55 punti ottenuti dal Lione. Tre in meno del Lille capolista, uno più del Psg campione in carica. Jean-Michel Aulas, fa più di un pensierino per il successo finale della Ligue 1. In una lunga intervista concessa a L’Equipe, il presidente del club francese ha avuto modo di soffermarsi sul campionato ma anche sulle vicende legate al futuro del club e dell’allenatore.

Parla Aulas

“Il Lille è gestito da un fondo di avvoltoi (Eliott Management Corporation ndr)”, ha detto senza mezzi misure Aulas. “Il Psg, lo sappiamo, è comandato dal Qatar e il Monaco da investitori russi. Tutti spendono molto di più di noi. Sarebbe divertente, da francese e imprenditore locale, riuscire a battere queste grandi potenze in Ligue 1”.

E sul suo Lione: “Il rinnovo di mister Garcia? L’equilibrio complessivo del club ci porta a mantenere l’indecisione il più a lungo possibile”, ha sorvolato il numero uno. “Se lascerò la guida del club? Per ora non voglio fermarmi. Le tempistiche, in tal senso, devono essere corrette. Prima di tutto dobbiamo far finire questa pandemia, abbiamo forti investimenti in corso e non voglio lasciare in condizioni che minaccino l’identità del club. Ma dobbiamo sicuramente dobbiamo prepararci…”.