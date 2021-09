Lione, Boateng svela: “Mi ha consigliato Flick di trasferirmi qui”

Jerome Boateng rivela che è stato Hansi Flick a consigliargli di trasferirsi proprio al Lione dal Bayern Monaco

Jerome Boateng è il grande colpo di mercato messo a segno dal Lione. Il difensore tedesco rinforza così la squadra di Peter Bosz. Il giocatore, arrivato dopo una lunga esperienza al Bayern Monaco, racconta ai microfoni di Sport1 le sue sensazioni: "Non ero ansioso di trovare un nuovo club. Invece mi sono chiesto: quale squadra dovrei scegliere? Mi sono sempre detto che avrei aspettato finché non avessi avuto l'intuizione giusta. Con Lione è stato così. Mi è piaciuto il club, il progetto e gli obiettivi dell'allenatore Peter Bosz. Abbiamo avuto ottime discussioni. Hansi Flick? Mi ha detto che il Lione era un buon club a livello internazionale e che sarebbe stato felice per me se il mio trasferimento al Lione fosse completato. Prendo un ruolo di leadership, ma non voglio entrare nello spogliatoio e dire: 'Ehi ragazzi, sono il capo'. Mi considero un anello di congiunzione tra l'allenatore e la squadra e voglio portare qui la mia esperienza. E voglio trasmettere alla squadra questa mentalità vincente che ho acquisito durante la mia carriera".