Lione, De Sciglio vuole rimanere: “Sono felice qui e punto all’Europeo”

Escluso, per il momento, dal progetto della Juventus, Mattia De Sciglio non ha faticato a mostrare in mostra il suo talento altrove. Il terzino ex Milan è stato girato in prestito al Lione, di cui sta diventando una pedina importante. La squadra di Rudi Garcia è in lotta per la vittoria della Ligue 1.

BUONI PROPOSITI

Lo stesso De Sciglio commenta il suo momento a Goal.com: “Voglio giocare delle buone partite qui fino alla fine del campionato e spero di essere convocato per l’Europeo. Poi vedremo, ma di sicuro non mi dispiacerebbe restare a Lione. Mi sento benissimo, sto trovando il mio ritmo e questo è molto importante. Non importa se gioco a destra o a sinistra, la cosa più importante è giocare. Sono a disposizione dell’allenatore, gioco dove ha bisogno di me. A destra è la mia posizione naturale, ma a sinistra posso giocare senza problemi. Sono felice, ma come dico spesso, si può sempre migliorare”.