Lione, Depay allontana il Milan: “Il mio futuro? Tutti ne possono parlare, ma io voglio fare bene qui…”

Memphis Depay è uno dei sogni di mercato del Milan, a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. L’attaccante del Lione, messosi in luce con le sue dieci reti nell’ultimo campionato di Ligue 1, piace molto alla dirigenza rossonera, che lo ha messo nel mirino già da qualche settimana. Lui, però, parlando a L’Equipe, sembra allontanare l’ipotesi.

FUTURO – “Tutti possono parlare del mio futuro, ma io sono al Lione e voglio dare il mio meglio qui. Poi vedremo, ho 25 anni e davanti a me ci sono molte cose ricche di interesse, come la Champions e gli Europei con l’Olanda. Quindi per adesso niente stress, qualche interesse arriverà”.