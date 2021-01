Lione, Depay scherza sul futuro: “Non ne parlo, ma se Garcia continua a togliermi dopo che faccio due gol…”

Memphis Depay si prende la scena. Questa volta non solo per i rumors sul suo futuro lontano dal Lione ma anche per le due reti rifilate al Lens e le sue successive dichiarazioni. L’attaccante olandese, sempre al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero in partenza, magari già in questa sessione invernale di trattative, ha detto a Canal Plus di non voler parlare della sua posizione anche se con una battuta ha lasciato aperto all’addio…

Depay: “Se Garcia continua a cambiarmi quando faccio doppietta…”

“Sono concentrato su quello che sto facendo qui al Lione. Non voglio ancora rilasciare una dichiarazione sul futuro perché mi sento bene qui”, ha esordito Depay riguardo al suo possibile addio al Lione. Poi, il bomber ha anche trovato il modo di scherzare sull’argomento. “Non voglio dire una cavolata, ma se l’allenatore continua a cambiarmi e mettermi fuori quando segno due gol… beh allora ci penso”.

E ancora: “L’ho detto anche in precedenza. Qui sono felice, abbiamo una grande squadra. Mi piace molto il presidente, vedremo cosa succede. Il presidente e io sappiamo cosa è successo nelle ultime quattro stagioni. Andiamo avanti e godiamoci la mia presenza qui. Potrei rimanere anche fino al termine dell’annata. Concentriamoci sulle gare che dobbiamo giocare e siamo felici”.