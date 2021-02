Lione, Garcia e la Ligue 1: “Campionato mai stato così interessante come quest’anno”

Dopo tanti anni di totale dominio del Paris Saint-Germain, la Ligue 1 sta vivendo una stagione davvero unica. Lille in vetta, Lione alle sue spalle e Psg all’inseguimento. Ecco perché, parlando a margine della sfida contro lo Strasburgo, il tecnico Rudi Garcia, manager dell’Olympique Lione, ha sottolineato la bellezza dell’annata in corso.

Garcia: “La Ligue 1 mai stata così interessante”

-2 dalla vetta occupata dal Lille e un punto di vantaggio sul Psg terzo. Il Lione di Rudi Garcia crede di poter lottare fino alla fine per vincere il campionato. L’ex Roma ha commentato il momento del massimo torneo francese: “Credo che la Ligue 1 non sia mai stata così interessante. A livello di qualità delle squadre, a livello di scontri per le posizioni in Europa e in Champions League”, ha detto il mister che poi ha sottolinato anche l’importaza di poter essere seguiti i ntv dai tifosi che non possono andare allo stadio per i noti problemi legati dalla pandemia di coronavirus. “La cosa positiva dell’accordo tra Canal + e la Ligue 1 è che durerà fino a fine stagione. Questo è un bene perché non si può andare allo stadio e i tifosi possono seguire la propria squadra davanti alla televisione. I nostro vertici dirigenziali sono stati bravi e abili nel negoziare”.