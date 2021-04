Lione, Garcia non ci sta: “Nella Superlega non c’è interesse sportivo”

Il tecnico francese prende posizione sulla questione più delicata del momento

Superlega sì, Superlega no: il tema del momento riguarda il grande terremoto che ha colpito duramente il mondo del calcio. Lo scisma aperto da 12 club, tra i quali anche Inter, Juventus e Milan, ha spinto la Uefa a reagire duramente. Non si escludono clamorose sanzioni, mentre divampa il malcontento generale.

Non sembra affatto convinto il tecnico del Lione Rudi Garcia. Queste le sue parole riportate da TMW: "Fortunatamente, per il momento la parola progetto è capitale. Chi dice progetto, dice che potrebbe non essere fatto. Spero che non accada. È molto impopolare, è la morte dell'emozione, del calcio. Se giochiamo a questo gioco da quando eravamo piccoli, è per giocare e aspettare le grandi partite ogni stagione. Con questa formula ci sarebbero grandi partite tutto l'anno e non vedo dov'è l'interesse sportivo ed emotivo della cosa. Vedo invece l'interesse economico".