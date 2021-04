Lione, Garcia pazzo di Paquetà: “Pochi come lui. La sua forza è…”

Il tecnico del Lione esalta le qualità dell'ex Milan

"Paquetá è molto bravo, sì sono d'accordo", ha esordito Garcia rispondendo alla stampoa. "Fornisce tanti assist e in campo ha un ottimo feeling con Depay e col resto della squadra. Aiuta i compagni e ha un grande spirito di gruppo. Penso che questo sia la sua grande forza. Segna e fa assist ma non dimentica, alle volte, di giocare anche per se stesso. Si fa trovare pronto in area ma è molto bravo anche col tiro da fuori. Penso ci siano pochi come lui in tal senso. Penso sia interessante vederlo maggiormente vicino alla porta come abbiamo fatto col Brest, anche se certamente serve equilibrio alla squadra".