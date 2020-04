Lione, Garcia: “Ricominciare sì, ma da capire come. Impossibile giocare ogni tre giorni dopo lo stop…”

Interessante intervista rilasciata dal tecnico del Lione Rudi Garcia a L’Equipe. L’allenatore ha affrontato diversi temi legati alla ripartenza del calcio francese e non solo. Desideroso di tornare in campo ma con le giuste misure di sicurezza. Ecco alcuni tratti salienti delle sue dichiarazioni:

COME TORNARE – “Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni”, ha sottolineato Garcia. “Non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni, così come dall’assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima. Comunque sia io sono un privilegiato, non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Ma non vedo l’ora di tornare ad allenarci e di giocare. Tutti lo vorremmo, ma a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori”.