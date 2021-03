Lione, i giocatori diventano azionisti per far fronte alla crisi economica dovuta al Covid

La crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio non risparmia anche il Lione. La società francese, che milita nel massimo campionato transalpino, ha deciso di far fronte alle difficoltà finanziarie con una soluzione davvero innovativa. Al posto del taglio degli stipendi a calciatori, tecnico e staff è stato proposto di… diventare azionisti del club.

Lione: calciatori diventano azionisti

La pandemia di Covid, come detto, ha costretto diverse società sportive europee a rivedere al ribasso i salari da garantire ai propri impiegati, calciatori e non. A tal proposito, in Francia, e nello specifico il Lione, si è pensato ad un’idea innovativa.

Anziché tagliare gli stipendi, il club francese ha optato per “trasformare” dal 5% al 25% degli ingaggi in azioni della società. Ad annunciarlo è stato lo stesso club francese con un comunicato apparso sul sito ufficiale nelle scorse ore. “L’Olympique Lione è lieto di aver raggiunto un accordo con gli atleti che, rappresentano già il 50% della rosa, il che dimostra lo spirito collettivo e l’unione del club”.

Nell’ottica dei tagli di stipendio e di azioni drastiche per contentere la crisi economica, il Lione era stato il primo club in Francia a sospendere in maniera temporanea gli stipendi con l’obiettivo di ridurre i costi di gestione.