Lione, il ds Juninho: “Proporrò a Benzema di chiudere la carriera con noi”

Momento di forma straordinario per Karim Benzema, autore di una doppietta anche nell’ultima gara giocata dal Real Madrid sul campo dell’Eibar. L’attaccante francese, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, si è preso sulle spalle il peso dell’attacco dei blancos, offrendo un rendimento sempre all’altezza delle aspettative. Nel passato del giocatore c’è anche il Lione, club con il quale è cresciuto nel settore giovanile prima di debuttare in prima squadra. E adesso il club francese, come ammesso dal ds Juninho Pernambucano, sogna di riportarlo a casa. Queste le sue parole a OL Night System.

SOGNO – “Il mio sogno è proporre a Benzema di finire la sua carriera con noi. Ha avuto molti successi nella vita, non ha problemi economici ed è originario di Lione: perché non farlo? Potremmo fare uno sforzo economico, anche se non possiamo garantirgli lo stesso stipendio che prende a Madrid. Voglio parlare con lui, aspetterò il momento giusto. Abbiamo scambiato alcuni messaggi mentre ero in Brasile e ho avuto la sensazione che lui voglia tornare. Vorrei che venisse qua per due anni: potrebbe essere un leader”.