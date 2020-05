Lione, il presidente Aulas attacca: “Con lo stop abbiamo perso 100 milioni”

La conclusione anticipata della Ligue 1 per via dell’emergenza Coronavirus continua a far discutere in Francia. Uno dei più polemici è il presidente del Lione Jean Michel Aulas. Il numero uno del club francese aveva già contestato la decisione nelle scorse settimane e oggi è tornato alla carica attraverso i microfoni di Le Parisien: “Faccio una campagna a favore di Paris, Lione, Lille e Saint-Etienne, hanno il diritto di giocare delle partite amichevoli. Il PSG porta mezzi considerevoli al calcio francese in modo che cerchi di svilupparsi. È la maggior vittima, con noi, di quello che è successo: noi abbiamo perso quasi 100 milioni di euro di fatturato. Temo che, per il PSG, il danno sia addirittura il doppio”.