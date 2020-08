Lione in semifinale, Aulas: “Garcia una conferma, merita riconoscenza”

La Champions League non smette di regalare sorprese e colpi di scena. L’ultimo in ordine cronologico è stato sicuramente la vittoria clamorosa del Lione nei quarti di finale ai danni del favorito Manchester City. Una prova di forza della squadra francese, brillantemente guidata da Rudi Garcia. Il tecnico francese ex Roma si è preso una bella rivincita dopo le ultime difficili stagioni.

ELOGIO

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas è rimasto stregato dalle ultime prestazioni e ha speso parole di elogio per il suo allenatore ai microfoni di RMC Sport: “Penso che Garcia sappia fare bene il suo lavoro. Era stato scelto per raddrizzare OL. È l’evoluzione verso ciò che volevamo, non è una vendetta. Juninho è stato in grado di supportarlo nei momenti difficili. Per me è una conferma, merita riconoscenza”.