Lione, pazza idea per la panchina: si sogna Wenger

Un avvio di stagione da incubo per il Lione. La formazione francese, nelle prime nove giornate di Ligue 1, ha collezionato appena nove punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con l’ultimo ko in casa del St.Etienne che è costata la panchina al tecnico Sylvinho. La dirigenza del club è adesso alla ricerca del profilo giusto al quale affidare la guida della squadra e, stando a quanto raccolto dal Sun, avrebbe messo nel mirino un nome di livello assoluto.

WENGER – Il Lione sognerebbe infatti Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal libero dall’estate 2018. L’allenatore, in questi mesi, ha ricevuto numerose offerte, tutte però rifiutate: ciò non scoraggia il club francese, pronto comunque a fare un tentativo.