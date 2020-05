Lo sfogo di Aulas: “Lo stop decisione catastrofica. Perdite fino a 700 milioni”

Mentre i massimi campionati europei cercano di ripartire al più presto, la Ligue1 ha deciso di fermarsi e di incoronare il Psg campione di Francia. Una decisione che non è piaciuta soprattutto ai club che erano ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. Sia per quanto riguarda le qualificazione europee, sia per quanto riguarda la salvezza, alcune squadre avevano ancora qualche possibilità.

AULAS – Tra i presidenti che più hanno criticato la scelta della Federazione c’è Aulas. Il presidente del Lione ha rincarato la dose durante un’intervista a L’Équipe: “Dieci Paesi hanno deciso di ripartire, noi siamo sulla strada sbagliata, ma potrebbe non essere troppo tardi per provare a immaginare, alla luce di ciò che sta accadendo ovunque in Europa, qualcosa di politicamente coerente: abbiamo fino alla fine di agosto e forse anche all’inizio di settembre per finire il campionato. Ho fatto un piccolo calcolo: le perdite, per il calcio francese, sarebbero di 700 milioni di euro a causa di questa decisione“.