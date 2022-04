Macron: “Mbappé lo volevo portare al mio Marsiglia. Resti in Francia adesso”

Il presidente della Francia Macron ha detto la sua sul centravanti del PSG

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron ha espresso la speranza che Kylian Mbappé, attaccante del PSG, continuerà a giocare in Ligue 1. Macron è un tifoso del Marsiglia ed ha un continuo contatto con l'attaccante transalpino dal 2018. “Purtroppo non c'è mai stata la possibilità di un trasferimento di Mbappé al Marsiglia. Sarei stato pronto a convincerlo, ma mi ha già detto no molto rapidamente in passato. Dobbiamo fare il possibile per farlo rimanere nel campionato francese. Questo è un giocatore eccezionale", ha concluso Macron ai microfoni del Quotidien. Mbappé che è in scadenza di contratto con il PSG andrà a giocare la prossima stagione in Spagna al Real Madrid. Tra il club del patron Florentino Perez e Mbappé l’intesa è stata raggiunta: 100 milioni di euro lordi alla firma e contratto da 50 milioni di euro lordi a stagione (25 netti quindi) per cinque anni.