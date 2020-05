Marsiglia, c’è anche Pochettino tra i candidati alla panchina

Ci sarebbe anche Mauricio Pochettino tra i candidati a guidare il Marsiglia nella prossima stagione. Secondo quanto si apprende da TMZ, l’allenatore argentino potrebbe prendere il posto di Villas-Boas alla guida dei francesi.

Dopo aver detto addio al Tottenham, Pochettino potrebbe finire in Ligue 1 dove la situazione in casa OM è piuttosto rovente dopo l’addio di Andoni Zubizarreta colui che aveva proprio l’attuale mister. Ecco perché, con la pressione anche del patron Jacques-Henri Eyraud, il club potrebbe presto cambiare guida tecnica. Pochettino era stato accostato anche al Newcastle ma la possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League con i francesi potrebbe essere un fattore chiave per l’argentino. Secondo L’Equipe, anche l’ex allenatore del Monaco Jardim è tra i candidati.