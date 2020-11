Marsiglia, Dario Benedetto in gol e dedica speciale a Maradona

Un gol di un argentino per “l’Argentino” per eccellenza. Dario Benedetto ha trovato la via del gol col suo Marsiglia e ha voluto dedicarlo a Diego Armando Maradona. Una rete voluta, arrivata dal dischetto, per omaggiare quello che per tanti altri giocatori Albiceleste è stato il maestro e, non esageriamo nel dirlo, motivo di vita.

Dario Benedetto: gol e dedica a Maradona

Nel 3-1 al Nantes, c’è stato tempo anche di vedere El Pipa, questo il soprannome del centravanti, esultare e omaggiare Maradona. Prima il go dagli undici metri, poi la corsa verso le telecamere facendo il gesto con le mani del numero 10. Infine, uno sguardo agli spalti dove era presente la scritta AD10s con tanto di faccia del Pibe de Oro.

Un gol che arriva in alto, dappertutto, dritto al cuore di ogni argentino che si sarà unito con gioia alla festa dell’attaccante del Marsiglia.